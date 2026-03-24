Reals Angebot an Rüdiger

Für eine Verlängerung bei Real Madrid müsste Antonio Rüdiger auf größere Teile seines aktuellen Gehalts verzichten. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge werden die Königlichen dem 33-jährigen Innenverteidiger einen neuen Einjahresvertrag mit deutlich geringeren Konditionen unterbreiten. Derzeit kassiert der DFB-Nationalspieler geschätzte 14 Millionen Euro brutto pro Saison.

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Rüdigers Kontrakt läuft im Sommer aus. Sein Berater soll in der jüngeren Vergangenheit den Markt in Saudi-Arabien sondiert haben, ein Wechsel dorthin kommt laut der ‚Mundo Deportivo‘ aufgrund der Kriegssituation im Nahen Osten nach aktuellem Stand nicht mehr infrage. Eine Transfer-Spur führte zuletzt auch nach Italien zu Juventus Turin.