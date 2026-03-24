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Reals Angebot an Rüdiger

von Fabian Ley - Quelle: Mundo Deportivo
Antonio Rüdiger macht sich bereit für seinen Einsatz bei Real Madrid @Maxppp

Für eine Verlängerung bei Real Madrid müsste Antonio Rüdiger auf größere Teile seines aktuellen Gehalts verzichten. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge werden die Königlichen dem 33-jährigen Innenverteidiger einen neuen Einjahresvertrag mit deutlich geringeren Konditionen unterbreiten. Derzeit kassiert der DFB-Nationalspieler geschätzte 14 Millionen Euro brutto pro Saison.

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Rüdigers Kontrakt läuft im Sommer aus. Sein Berater soll in der jüngeren Vergangenheit den Markt in Saudi-Arabien sondiert haben, ein Wechsel dorthin kommt laut der ‚Mundo Deportivo‘ aufgrund der Kriegssituation im Nahen Osten nach aktuellem Stand nicht mehr infrage. Eine Transfer-Spur führte zuletzt auch nach Italien zu Juventus Turin.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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