VfB: Guirassy fällt aus

Der VfB Stuttgart muss beim heutigen DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Bayer Leverkusen (20:45 Uhr) auf Serhou Guirassy verzichten. Wie ‚Sky‘ vermeldet, hat es der Torjäger nicht in den Spieltagskader geschafft. Zuletzt machten Guirassy Magen-Darm-Beschwerden zu schaffen, außerdem kehrte der Guineer erst kürzlich vom Afrika-Cup in der Elfenbeinküste zurück.

Dort war am Freitag im Viertelfinale gegen die Demokratische Republik Kongo (1:3) Schluss. Für den VfB kam Guirassy letztmals Ende Dezember zum Einsatz. 19 Tore in 16 Pflichtspielen hat der 27-Jährige in dieser Saison für den Tabellendritten der Bundesliga geschossen.