Reals Pessimismus bei Bale

Die anhaltenden Wadenprobleme bei Gareth Bale treiben den Verantwortlichen bei Real Madrid Sorgenfalten auf die Stirn. Laut der ‚as‘ schwindet bei den Königlichen mittlerweile die Hoffnung, den bei Tottenham Hotspur wenig überzeugenden Waliser im Sommer loswerden zu können. Da über die genaue Ausfallzeit von Bale Unklarheit herrscht, bleibt der Leihgabe womöglich nicht viel Zeit, sich für einen anderen Klub zu empfehlen.

Die bisherigen Leistungen mit drei Treffern in elf Einsätzen werden voraussichtlich nicht einmal die Spurs selbst von einem dauerhaften Engagement überzeugen können. Lediglich in der Europa League ist der 31-jährige Offensivspieler bisher gesetzt. In der Premier League kam Bale bislang nur zu 160 Einsatzminuten. In Madrid geht man daher davon aus, das üppige Gehalt voraussichtlich bis zu seinem Vertragsende 2022 zahlen müssen.