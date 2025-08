Rodri vor wichtiger Zukunftsentscheidung

Für Ballon d’Or-Sieger Rodri steht bald eine richtungsweisende Entscheidung an. Wie Fabrizio Romano berichtet, will Manchester City seinem Dirigenten im Mittelfeld in Kürze einen neuen Vertrag anbieten. Demzufolge soll der 2027 auslaufende Kontrakt um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängert werden.

Romano zufolge würde sich der 29-Jährige mit dem neuen Arbeitspapier auf Platz zwei des internen Gehaltsrankings nur hinter Erling Haaland (25) einreihen. Allerdings besteht für den Spanier wohl auch die Möglichkeit, seine Karriere andernorts fortzusetzen. Immer wieder wurde Rodri zuletzt mit Real Madrid in Verbindung gebracht.

Klar ist: Ein potenzieller Wechsel liegt Stand jetzt noch in weiter Ferne. Sollte sich der gebürtige Madrilene jedoch für eine Rückkehr in seine Heimat entscheiden, könnte ganz schnell Bewegung in den Poker kommen.