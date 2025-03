Kiel verlängert mit Medlin

Holstein Kiel setzt in Zukunft auf Caspar Medlin. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der 18-jährige Innenverteidiger einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Der Plan sieht vor, dass der Kapitän der U19-Mannschaft der KSV zunächst in der U23 aufläuft, ehe er zur übernächsten Saison in den Profikader aufrücken soll.

Geschäftsführer Sport Carsten Wehlmann sagt: „Er ist ohne Zweifel ein sehr talentierter Innenverteidiger mit enormem Entwicklungspotenzial. Das Ziel ist es, ihn in Ruhe zu begleiten und aufzubauen und sukzessive an den Lizenzbereich heranzuführen.“