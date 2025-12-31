Mbappé fällt wochenlang aus

Kylian Mbappé (27) ist vorerst zum Zuschauen gezwungen. Der Superstar von Real Madrid wird laut ‚L’Équipe‘ mindestens die kommenden drei Wochen ausfallen. Der Angreifer laboriere schon wochenlang an einer Knieverletzung, über die eine MRT-Untersuchung am heutigen Mittwochmorgen Aufschluss gab. Das geht aus einer Mitteilung von Real Madrid hervor.

Mbappé spielte die vergangenen Wochen unter Schmerzen, rechnete aber nicht mit einer schwereren Verletzung. Die Blessur erfordert nun aber doch eine längere Pause. Unter anderem verpasst der Franzose das Halbfinale der Supercopa gegen Atlético Madrid am 8. Januar sowie das mögliche Endspiel drei Tage später.