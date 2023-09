Transfer-Überraschung: Cuisance zurück nach Deutschland

Der VfL Osnabrück sorgt am Deadline Day für eine Transfer-Überraschung. Wie der Zweitliga-Aufsteiger offiziell mitteilt, wechselt Michaël Cuisance (24) zu den Niedersachsen. Der Mittelfeldspieler wird für eine Saison vom FC Venedig ausgeliehen.

Beim italienischen Zweitligisten steht Cuisance noch bis 2025 unter Vertrag. Vor eineinhalb Jahren war Cuisance vom FC Bayern nach Venedig gewechselt. Zuvor hatte der Franzose für Olympique Marseille und Borussia Mönchengladbach gespielt.

„Michaël verfügt über enorme fußballerische Qualitäten und wird unser Spiel mit seinen kreativen Impulsen bereichern“, freut sich VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh, „er wollte unbedingt zurück nach Deutschland, um seine fußballerischen Fähigkeiten in einem ruhigen und professionellen Umfeld wieder entfalten zu können. Wir freuen uns sehr, dass er sich trotz diverser anderer Optionen für den VfL entschieden hat.“

Cuisance sagt: „Wer sich mit dem VfL beschäftigt, kommt sofort auf die fantastischen Fans und das stimmungsvolle Stadion. Der Klub ist ein echter Traditionsverein und ich freue mich, dass es mit dem Wechsel funktioniert hat. Die Gespräche mit den Verantwortlichen beim VfL haben mir von Beginn an das gute Gefühl vermittelt, dass ich hier zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Ich kann es kaum erwarten, in Lila-Weiß aufzulaufen.“