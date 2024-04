Deutsche Klubs wollen Barça-Youngster Bernal

Nachwuchsspieler Marc Bernal vom FC Barcelona kann sich über reges Interesse europäischer Klubs freuen und steht auch in Deutschland im Fokus. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ haben Vereine aus der Bundesliga, der Serie A und der Premier League das 16-jährige Toptalent auf dem Zettel. Der 1,91 Meter große Linksfuß ist sowohl auf der Position des Sechsers als auch als Innenverteidiger zu Hause.

Im vergangenen Sommer wurde Bernal von der U16 in Barças zweite Mannschaft hochgezogen, die in Spaniens dritter Liga vertreten ist. Dort konnte der Teenager in seinen bisherigen 28 Pflichtspielen überzeugen und sammelte sogar sechs Torbeteiligungen. Sein Vertrag bei Barcelona ist noch bis 2026 gültig und beinhaltet eine Ausstiegsklausel in Höhe von sechs Millionen Euro. Trotz der zahlreichen Bewerber will sich Bernal dem Bericht zufolge jedoch ausschließlich auf Barça konzentrieren.