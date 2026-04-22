Alonso-Gerücht bei RB Leipzig

Die Zukunft von Ole Werner bei RB Leipzig ist eng mit dem Erreichen der Saisonziele verknüpft. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ könnte die Luft für den 39-Jährigen eng werden, sollte man die Qualifikation für die Königsklasse am Ende doch noch verpassen. Mit Oliver Glasner, Matthias Jaissle und sogar Xabi Alonso stehen angeblich drei international erfahrene Trainer als potenzielle Nachfolger auf der Liste.

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Derzeit befindet sich Leipzig als Tabellendritter mit fünf Punkten Vorsprung auf Rang fünf klar auf Champions-League-Kurs. Neben dem sportlichen Abschneiden wird Werner jedoch auch an der Entwicklung talentierter Spieler gemessen. Während Yan Diomande (19) und Assan Ouédraogo (19) sich unter seiner Führung prächtig entwickelten, kommen andere Talente nicht auf die erhoffte Spielzeit. Da Werners Vertrag 2027 ausläuft und der Klub vermeiden möchte, mit dem Trainer ins letzte Vertragsjahr zu gehen, soll im Sommer eine Grundsatzentscheidung fallen: Entweder wird das Arbeitspapier vorzeitig verlängert oder die Wege trennen sich.