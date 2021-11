Vertragsende 2022: Wer verlässt Wolfsburg?

John Anthony Brooks (28)

In der Autostadt ist der hochgewachsene Innenverteidiger eine feste Größe und neben Maxence Lacroix (21) in der Abwehrzentrale gesetzt. Kein Wunder, dass man in Wolfsburg mit Brooks verlängern möchte: „Wir haben uns mit dem Spieler getroffen. Es hat erste Gespräche gegeben. Als nächstes werden wir uns mal mit seinem Berater zusammensetzen“, berichtete VfL-Sportdirektor Jörg Schmadtke zuletzt. Ein Verbleib über die Saison hinaus erscheint angesichts der sportlichen Bedeutung des US-Amerikaners wahrscheinlich.

Admir Mehmedi (30)

Beim schweizerischen Offensivspieler gestaltet sich die Lage gänzlich anders. In der laufenden Spielzeit kommt der Routinier auf schmale drei Einsatzminuten in der Bundesliga. Dem Vernehmen nach soll der Nationalspieler bereits grünes Licht für einen Winterwechsel erhalten haben. Zwar hält Florian Kohfeldt viel von Mehmedis spielerischen Qualitäten: „Ich habe seine Art und Weise, Fußball zu spielen, immer sehr gemocht. Wir schauen es uns die nächsten Wochen bis Weihnachten an.“ Mit Blick auf Konkurrenzsituation ist es aber fraglich, ob Mehmedi künftig mehr zum Zug kommt.

Dodi Lukébakio (24)

Bei Offensivspieler verhält sich die Sachlage weniger eindeutig: Zwar kann sich der Belgier, der von Hertha BSC ausgeliehen ist, einen längerfristigen Verbleib in Wolfsburg vorstellen, allerdings sprechen seine Leistungen aktuell weniger dafür. In 16 Pflichtspielen gelangen dem Flügelspieler lediglich ein Treffer und ein Assist. Zudem handelte sich der Linksfuß einen öffentlichen Rüffel von Schamdtke für sein indiskutables Abwehrverhalten vor dem zweiten Gegentreffer in der Partie gegen Union Berlin (0:2) ein. Es bleibt abzuwarten, ob Lukébakio seine Leistungen stabilisiert.

William (26)

Bislang sammelte der Rechtsverteidiger verletzungsbedingt keinerlei Argumente für einen Verbleib. Mit einem Kreuzbandriss im Gepäck kehrte der Brasilianer vor der Saison von seiner Leihe beim FC Schalke 04 zurück. Nach verpasstem Saisonstart verletzte sich William beim Testspiel gegen Hansa Rostock (1:3) in der vergangenen Woche erneut schwer am Knie. Ob der Rechtsfuß diese Saison noch zum Einsatz kommt, erscheint, wie auch ein längeres Engagement beim VfL, mehr als fraglich.

Daniel Ginczek (30)

Auch für Ginczek wird es mit Blick auf seinen auslaufenden Vertrag beim Werksklub eng. Ebenso wie Mehmedi steht dem Angreifer die Tür für einen Abgang im Winter offen. In der noch jungen Spielzeit reichte es lediglich für zwei kürzere Einsätze. Nach der Rückkehr von Bartosz Bialek (19), der aktuell wegen eines Kreuzbandrisses ausfällt, dürfte sich Ginczeks Aussicht auf Spielzeit zusätzlich verschlechtern. Die Zeichen stehen klar auf Abschied.