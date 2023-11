FC Bayern: Neuer verkündet Karriere-Entscheidung

Für den FC Bayern stehen ereignisreiche Wochen auf der Agenda. Einerseits muss sich im Winter zwingend um Verstärkungen gekümmert werden, zu dünn ist der Kader des Rekordmeisters im Defensiv-Verbund aufgestellt. Andererseits liegen wichtige Vertragsgespräche mit Torhüter Manuel Neuer (37) und Offensiv-Allrounder Thomas Müller (34) an – beide Vereinslegenden sind bekanntlich nur noch bis zum Sommer vertraglich an den FCB gebunden.

Von Seiten der Profis gibt es nun offenbar grünes Licht. Während Müller noch ein Jahr dranhängen möchte, versicherte Neuer im Anschluss an den gestrigen 1:0-Auswärtssieg beim 1. FC Köln, dass er „mindestens so lange wie der Thomas“ spielen wolle. „Ich würde mich freuen, wenn es weitergeht. Das ist natürlich abhängig von der gesundheitlichen Situation, aber im Moment fühle ich mich besser und besser“, so der deutsche Nationalspieler gegenüber ‚DAZN‘.

Zuletzt war zu vernehmen, dass die Bayern-Bosse die Entwicklung des Schlussmanns abwarten wollen, bevor sie konkrete Schritte für eine Ausdehnung des Engagements einleiten. Neuer zumindest, der sich vor knapp einem Jahr bei einem Ski-Unfall den Unterschenkel gebrochen hatte, befindet sich auf dem besten Weg, sein Topniveau wieder zu erreichen. Macht er so weiter, sollte der Weiterführung der so erfolgreichen Liaison nichts im Weg stehen.