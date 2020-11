Barça: Knieverletzung bei Ansu Fati

Der FC Barcelona muss wohl einige Monate lang auf Senkrechtstarter Ansu Fati verzichten. Wie die Katalanen am Samstagabend mitteilten, hat sich der 18-jährige Flügelstürmer im Spiel gegen Betis Sevilla (5:2) einen Meniskussriss zugezogen.

Spaniens Presse spekuliert ob der Knieverletzung mit einer Ausfallzeit von mehreren Monaten. Entscheidend für die Dauer wird sein, ob eine Operation von Nöten ist. Ansu Fati spielte in der laufenden Saison groß auf. Fünf Tore und vier Vorlagen stehen nach zehn Pflichtspielen zu Buche.

LATEST NEWS ‼ Tests carried out this afternoon have shown that Ansu Fati has an internal meniscus tear in his left knee. The treatment to be followed will be determined in the coming days. pic.twitter.com/CF3FZaur5P