Ablöse steht: Pereira übernimmt die Wolves

Die Wolverhampton Wanderers stehen unmittelbar vor der Verpflichtung von Vitor Pereira, der beim Premier League-Vorletzten die Nachfolge des am Sonntag entlassenen Cheftrainers Gary O’Neil antreten soll. Das berichtet ‚Sky Sports‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Wolves zahlen für den 56-jährigen Portugiesen eine rund 970.000 Euro hohe Ablöse an Saudi-Klub Al Shabab. Pereira, einst auch bei 1860 München an der Seitenlinie, soll in Kürze einen Vertrag bis Sommer 2026 unterschreiben.