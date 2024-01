Hertha verpflichtet Barkok

Beim FSV Mainz 05 kam Aymen Barkok in der laufenden Saison nicht über die Rolle des Edelreservisten hinaus. Zwar sammelte er 13 Bundesliga-Einsätze, in die Startelf schaffte er es aber lediglich einmal. Zu Hertha BSC wechselt der Mittelfeldspieler nun mit Startelfambitionen.

Wie der Hauptstadtklub offiziell bestätigt, wird der Marokkaner bis zum Saisonende ausgeliehen. Über etwaige Zusatzvereinbarung schweigen sich die beiden Klubs aus. Dem Vernehmen nach beinhaltet der Deal eine Kaufpflicht, die ab einer gewissen Anzahl an Spielen greift. Die dann fällige Ablöse wird von ‚Sky‘ auf maximal 1,5 Millionen Euro taxiert.

„Aymen ist ein erfahrener Bundesliga-Spieler, der auch international schon Erfahrung gesammelt hat. Er ist im zentralen Mittelfeld flexibel einsetzbar und kann uns sofort helfen. Mit seinen Fähigkeiten wird er unser Spiel ankurbeln“, kommentiert Sportdirektor Benjamin Weber die Personalie.

Barkok freut sich auf die Herausforderung: „Ich bin glücklich, dass ich hier sein darf und freue mich auf einen geilen Club, der eigentlich in die Bundesliga gehört. Nun will ich der Mannschaft dabei helfen, die Ziele zu erreichen und so erfolgreich wie möglich zu sein.“

2022 hatte Barkok seinen Heimatklub Eintracht Frankfurt dauerhaft verlassen und sich den 05ern angeschlossen. Der erhoffte Karrieresprung war der Wechsel an die Mainspitze aber nicht. Über die Jokerrolle kam der 25-Jährige bei den Rheinhessen nie hinaus.