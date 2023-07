VfB: Beyaz in die Türkei

Ömer Beyaz hat allem Anschein nach einen neuen Verein gefunden. Nach Informationen der ‚Bild‘ wechselt der 19-Jährige vom VfB Stuttgart zu Hatayspor. Der türkische Klub leiht den offensiven Mittelfeldspieler dem Bericht zufolge für ein Jahr aus, eine Kaufoption sei nicht Teil des Deals.

In seinem Heimatland soll der gebürtige Istanbuler künftig mehr Spielpraxis sammeln. In der vergangenen Saison war Beyaz an den 1. FC Magdeburg verliehen. Für den Zweitligisten kam der Junioren-Nationalspieler zu schmalen vier Kurzeinsätzen. Nach FT-Informationen zeigte auch Austria Wien Interesse an einer Beyaz-Leihe, den Zuschlag erhält nun aber Hatayspor.

