Zieler hat „noch ein, zwei gute Jahre im Tank“

Ron-Robert Zieler denkt noch nicht daran, seine Torwarthandschuhe an den Nagel zu hängen. „So, wie ich mich gerade fühle, bin ich davon überzeugt, dass ich mindestens noch ein, zwei gute Jahre im Tank habe“, ist sich der Torwart von Hannover 96 gegenüber der ‚Sport Bild‘ sicher.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zieler steht seit 2019 das zweite Mal in Hannover unter Vertrag. Unter Trainer André Breitenreiter ist er gesetzt und führt das Team als Kapitän an. Am Maschsee steht der 36-Jährige noch bis 2026 unter Vertrag. Einen Vereinswechsel plant er nicht mehr: „Jeder weiß, dass es für mich etwas Besonderes ist, für diesen Verein zu spielen. Dazu fühlen sich meine Familie und ich in Hannover sehr wohl.“