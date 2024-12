Neuer Interessent: Dier trifft Grundsatzentscheidung

Die Abwehr des FC Bayern kommt in dieser Saison unter dem neuen Trainer Vincent Kompany deutlich solider daher als in der schwachen vergangenen Spielzeit, in der der FCB zum ersten Mal seit 2012 titellos blieb. Das liegt vor allem an Dayot Upamecano (26) und Min-jae Kim (28) die nach einem Seuchenjahr wieder zu ihrer Normalform gefunden haben. Dies und das neue, aktivere System des Trainers sorgt dafür, dass für Eric Dier (30) kein Platz mehr in der Defensive ist.

Avancierte der Engländer in der vergangenen Rückrunde nach seinem Wechsel von Tottenham Hotspur nach München noch überraschend zum Stammspieler und absolvierte 15 Partien im Dress des Rekordmeisters, ist er nun komplett aus der Mannschaft rausrotiert. Lediglich 43 Minuten stand der Innenverteidiger in der bisherigen Hinrunde in der Bundesliga auf dem Feld. Ein Abgang des 49-fachen Nationalspielers gilt daher als wahrscheinlich.

Dem Vernehmen nach sind Brighton & Hove Albion, der FC Brentford und die Wolverhampton Wanderers an Dier interessiert. Ein Abgang im Winter ist möglich, spätestens jedoch mit dem Ablauf seines Vertrags im kommenden Sommer stehen die Zeichen auf Trennung. Diese Situation beobachtet laut der ‚tz‘ auch ein Wüstenklub sehr genau. Demzufolge hat Al Jazira Club aus den Vereinigten Arabischen Emiraten die Fühler nach Dier ausgestreckt.

Dier entscheidet sich für Verbleib

Der Klub aus Abu Dhabi möchte den Abwehrspieler im Sommer ablösefrei in die UAE Pro League locken. Dier selbst soll laut ‚tz‘ nicht an einem Winter-Transfer interessiert sein und möchte sich – falls seine Zeit beim FC Bayern dann wirklich endet – erst im Sommer umorientieren.