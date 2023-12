Freiburg: Vier Klubs heiß auf Nachwuchstalent Yilmaz

Nachwuchs-Linksverteidiger Berkay Yilmaz vom SC Freiburg hat europaweites Interesse bei anderen Klubs hervorgerufen. Wie die Marca berichtet, befassen sich Scouts von Betis Sevilla, Besiktas, PSV Eindhoven und Eintracht Frankfurt intensiver mit dem 18-Jährigen. Yilmaz startete in Freiburg die Saison mit dem U19-Team und wurde dank guter Leistungen vor rund einem Monat in die zweite Mannschaft der Breisgauer befördert. Auch in der dritten Liga weiß der Youngster zu überzeugen und war in vier Einsätzen an drei Treffern direkt beteiligt (ein Tor, zwei Vorlagen).

Trotz seines stärkeren linken Fußes kann Yilmaz auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden. In der türkischen U19-Nationalmannschaft kam der Teenager auch schon im Mittelfeld zum Einsatz. Bei Betis denkt man darüber nach, das Freiburg-Talent auf der linken Abwehrseite als Nachfolger für Juan Miranda (23) zu verpflichten. Der Vertrag des ehemaligen Schalke-Profis läuft im Sommer aus. Yilmaz‘ Arbeitspapier in Freiburg läuft noch ein Jahr länger bis 2025.