Auch Barça dran: Real buhlt um Sturmjuwel Arnuncio

Real Madrid zeigt Interesse an Top-Talent Adrián Arnuncio von Real Valladolid. Wie das spanische Onlineportal ‚Relevo‘ berichtet, bekunden neben Real eine Vielzahl von europäischen Topklubs wie Juventus Turin, der AC Milan, Benfica Lissabon und auch der FC Barcelona Interesse am Sturmtalent. Der 16-Jährige verfügt in seinem bis 2025 gültigen Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von drei Millionen Euro.

Für den spanischen U17-Nationalspieler spielt dem Bericht zufolge die garantierte Spielzeit die größte Rolle bei seiner Zukunftsentscheidung. Auch ein Verbleib bei Valladolid ist nicht ausgeschlossen, die den Youngster ab Sommer ins Profiteam integrieren wollen und eine Verlängerung in Aussicht stellen. Für Valladolids zweite Mannschaft kommt Arnuncio auf 14 Einsätze und zwei Treffer.