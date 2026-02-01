Menü Suche
Barça tütet Hamza-Deal ein

von Dominik Schneider - Quelle: fcbarcelona.es
1 min.
Hamza Mohamed Abdelkarim E. Selim FC Barcelona @Maxppp

Der Wechsel von Hamza Abdelkarim zum FC Barcelona ist abgeschlossen. Die Katalanen verkünden die Verpflichtung des 18-jährigen Offensivspielers von Al Ahly Kairo. Zunächst schließt sich Hamza seinem neuen Klub per Leihe bis Saisonende an. Anschließend kann Barça den Youngster per Kaufoption festverpflichten.

Barça Atlètic
🆕 Hamza Abdelkarim es converteix en nou jugador del Barça Atlètic

🤝 Arriba cedit per l’Al Ahly fins al 30 de juny, amb una opció de compra per al club blaugrana

🙌🏼 𝐵𝑒𝑛𝑣𝑖𝑛𝑔𝑢𝑡!

💙❤️
Zunächst spielt der Ägypter in der zweiten Mannschaft. Der Einstieg ins Training ist für kommende Woche vorgesehen. Aufmerksam geworden waren die Scouts des spanischen Topklubs auf das Sturmjuwel durch seine überzeugenden Auftritte in den U-Teams von Ägypten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
