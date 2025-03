Real: Satte Gehaltsforderung von Vinicius

Das Thema Vertragsverlängerung zwischen Vinicius Junior und Real Madrid geht in die nächste Runde. Denn der Brasilianer hat mittlerweile den Königlichen seine Gehaltsvorstellung mitgeteilt, berichtet die Sendung ‚El Larguero‘ von ‚Cadena SER‘. Demnach strebt der 24-jährige Offensivspieler einen Gehaltssprung von derzeit rund 15 Millionen Euro auf bis zu 25 Millionen Euro an. Derzeit warte Vinicius auf eine Rückmeldung der Real-Verantwortlichen.

Seit mehreren Wochen glüht das Vertragsthema beim Brasilianer vor sich hin, ohne sonderlich heiß zu werden. Vinicius ist noch bis 2027 an Real gebunden, allergrößte Dringlichkeit herrscht also nicht. Madrid konkurriert bei der Unterschrift mit Klubs aus Saudi-Arabien, die den FIFA-Weltfußballer mit einem Fünfjahresvertrag und einem Gesamtgehalt von einer Milliarde Euro locken. Die Aussicht, ganze fünf Jahre in der Wüste zu verbringen, sei für den Nationalspieler aber derzeit nicht verlockend, heißt es weiter im Bericht von ‚El Larguero‘. Vinicius selbst hatte dieser Tage noch betont, „möglichst schnell“ bei Real verlängern zu wollen.