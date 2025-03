Correa: Lange Sperre nach Schiri-Eklat

Ángel Correa wird Atlético Madrid in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. Wie der spanische Verband am heutigen Mittwoch mitgeteilt hat, ist der Argentinier nach seinem Platzverweis in Getafe und der darauffolgenden Beleidigung des Schiedsrichters für insgesamt fünf Ligaspiele gesperrt. Davon entfallen vier Spiele auf das Fehlverhalten und eines auf das Foul an seinem Gegenspieler.

Kurz vor Ende der Partie hatte Correa nach einem Foul und der anschließenden Überprüfung durch den VAR die Rote Karte gesehen, bevor er im Anschluss den Unparteiischen heftig beleidigte. Der Schiedsrichter hatte die Aussagen nach dem Spielbericht vermerkt. Correa entschuldigte sich bereits direkt nach der Partie auf Social Media beim Schiedsrichter, aber auch bei seiner Mannschaft für sein Verhalten. In der laufenden Saison kommt der 30-Jährige auf bislang 25 Einsätze, in denen er drei Tore erzielte und ein weiteres vorlegte.