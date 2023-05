Barça: Koundé dementiert Wechselgerüchte

Jules Koundé hat mit deutlichen Worten auf die Wechselgerüchte um seine Person reagiert. „Um es klarzustellen: Ich habe zu keinem Zeitpunkt darum gebeten, den Klub verlassen zu dürfen, also gehe ich nirgendwohin“, so der 24-jährige Verteidiger des FC Barcelona via Twitter.

In den vergangenen Tagen hatten mehrere Medien berichtet, dass Koundé unzufrieden mit seiner Situation bei Barça ist und den Klub gerne verlassen möchte. Der französische Nationalspieler war im Sommer vergangenen Jahres für 50 Millionen Euro vom FC Sevilla zu den Blaugrana gewechselt.

