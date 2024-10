Celta Vigo bindet Trainer Giráldez

Celta Vigo hat den Vertrag mit Trainer Claudio Giráldez vorzeitig verlängert. Wie der spanische Erstligist offiziell vermeldet, wurde der Vertrag des 36-Jährigen bis 2027 ausgedehnt. Das neue Arbeitspapier sei eine Wertschätzung für den „mutigen, ehrgeizigen und effektiven Fußball“, den Giráldez spielen lässt.

In der Rückrunde der vergangenen Saison wurde der Übungsleiter von der Amateur- in die Profimannschaft befördert und konnte den Klassenerhalt sichern. Nach einem erfolgreichen Saisonstart steht Celta Vigo aktuell auf Rang neun in La Liga.