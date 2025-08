Bundesliga-Interesse an Nypan

Sverre Nypan wechselte erst im Juli von Rosenborg BK für 15 Millionen Euro Ablöse zu Manchester City – könnte nun aber schon verliehen werden. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, sollen einige europäische Klubs, darunter auch nicht genannte Bundesligaklubs an einer Leihe des 18-jährigen Mittelfeldtalents interessiert sein. Weiterhin heißt es, dass man bei den Skyblues die ideale Leihstation identifizieren möchte, um die Entwicklung des Norwegers möglichst gut voranzutreiben.

Nypan gilt als eines der größten Talente des europäischen Fußballs und bestritt trotz seines jungen Alters bereits 70 Profispiele für Rosenborg. Mit 16 Jahren debütierte der Spielmacher in der ersten norwegischen Liga. Wohin es den U21-Nationalspieler (sechs Spiele) zieht, steht aktuell noch nicht fest. In der Vergangenheit wurde Nypan auch immer wieder mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Bei den Citizens hat das Supertalent einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterschrieben.