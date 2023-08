Bundesliga-Interesse an Arsenals Pépé

Nicolas Pépé (28) könnte den FC Arsenal in der letzten Transferwoche noch verlassen. Nach FT-Informationen haben Vereine aus Deutschland und Saudi-Arabien die Fühler nach dem Stürmer des FC Arsenal ausgestreckt. Das zuletzt interessierte Besiktas ist für Pépé vorerst keine Option.

Arsenal strebt ein Jahr vor Vertragsende eine Trennung an. Die Gunners hatten vor vier Jahren noch 80 Millionen Euro an den OSC Lille gezahlt, durchsetzen konnte sich Pépé in London nicht. Die vergangene Saison war der ivorische Nationalspieler an den OGC Nizza verliehen (28 Spiele, acht Tore).