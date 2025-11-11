Menü Suche
Premier League

Überraschung: Macht Guardiola vorzeitig Schluss?

Bei Manchester City hat Pep Guardiola schon alles gewonnen, sein Vertrag läuft noch bis 2027. Dennoch könnte schon im Sommer Schluss sein.

von Dominik Sandler - Quelle: The Times
Pep Guardiola auf der Pressekonferenz @Maxppp

Pep Guardiola ist bekannt dafür, mit Extremen und Superlativen nicht gerade zu haushalten. Erst im Oktober hatte er zu Protokoll gegeben, er könne sich vorstellen, noch bis 2035 als Trainer bei Manchester City zu arbeiten. Quellen aus seinem Umfeld lassen jetzt aber etwas ganz anderes vermuten.

Denn diese haben gegenüber der ‚Times‘ bestätigt, dass es gut möglich ist, dass Guardiola bereits nach der Saison das Handtuch wirft. Der vorzeitige Abgang sei eine Möglichkeit, eine finale Entscheidung gebe es allerdings noch nicht.

Bei City gesättigt?

Guardiola ist am Ende der Saison insgesamt zehn Jahre bei Manchester City, holte in dieser Zeit bisher sechs Meisterschaften in der Premier League und gewann 2022/23 die Champions League. Im Sommer könnte die Zeit für einen Abschied reif sein. Die Mannschaft sei gefestigt, Guardiola habe alles gewonnen und könnte gesättigt sein.

Vor seinem Engagement bei City hatte der 54-Jährige vier Jahre den FC Barcelona und drei Jahre den FC Bayern trainiert, ehe er weiterzog. Auch bei den Skyblues hat Guardiola eine Ära geprägt. Wie lange diese noch gehen wird, ist völlig offen.

Premier League
ManCity
Pep Guardiola

