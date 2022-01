Juve-Deals durch: Zakaria kommt – Bentancur geht für 25 Millionen

Borussia Mönchengladbach und Juventus Turin haben sich auf einen Transfer von Denis Zakaria verständigt. Laut der Redaktion von Gianluca Di Marzio fliegt der 25-jährige Mittelfeldspieler voraussichtlich noch am heutigen Sonntag nach Turin.

Fünf Millionen Euro Sockelablöse plus drei Millionen an erfolgsabhängigen Boni gehen an Gladbach. Zakaria soll in Italien einen Vertrag bis 2026 erhalten.

Die Alte Dame verlassen wird unterdessen Rodrigo Bentancur. Der 24-jährige Mittelfeldmann wird laut ‚Sky Sports‘ heute nach England reisen, um den Medizincheck bei Tottenham Hotspur zu absolvieren. 25 Millionen Euro fließen nach Turin.

Auch auf einen Transfer von Dejan Kulusevski sollen sich die Spurs mit Juve bereits geeinigt haben. Der Schwede wird für fünf Millionen Euro Gebühr nach London verliehen. Unter gewissen Voraussetzungen greift eine Kaufpflicht über 40 Millionen Euro plus Boni für den 21-jährigen Flügelstürmer.