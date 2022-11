Bericht: Guardiola-Verlängerung fast fix

Pep Guardiola bleibt Manchester City offenbar erhalten. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat sich der Spanier mit den Citizens auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit verständigt. Der neue Kontrakt des Taktikers soll bis zum Sommer 2025 datiert sein.

Der Spanier übernahm City im Sommer 2016 und führte den Klub seitdem zu vier Meisterschaften. In den 374 Spielen unter seiner Führung holte City durchschnittlich 2,33 Punkte pro Spiel. Eine starke Quote.

Das letzte große Ziel für Guardiola bei City ist der Gewinn der Champions League. Letztmals konnte der 51-Jährige den Henkelpott im Jahr 2011 an der Seitenlinie des FC Barcelona in die Luft stemmen. Um den großen Wurf in dieser Saison endlich feiern zu können, verpflichtete der Klub aus Manchester im Sommer unter anderem Erling Haaland von Borussia Dortmund.