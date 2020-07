Köln: Der Stand bei Gisdol

Beim 1. FC Köln machen sie sich an die letzten Details des neuen Vertrags von Trainer Markus Gisdol (50). „Wir sind in guten Gesprächen“, sagt FC-Sportchef Horst Heldt dem ‚kicker‘, „wir sind mit seinem Management im direktem Austausch und auch mit den Gremien intern.“

Am kommenden Mittwoch müsse noch der Gemeinsame Ausschuss sein Okay geben. Laut Heldt eine reine Formalität: „Es ist nicht so, dass es am Mittwoch einer Sitzung dafür bedarf.“ Gisdol hatte den FC in der Hinrunde in höchst prekärer Lage übernommen und zum Klassenerhalt geführt, auch wenn die Ergebnisse nach der Corona-Pause zu wünschen übrigließen.