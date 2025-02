Bundesliga: Die FT-Topelf des 23. Spieltags

Spieler des Spieltags: Serhou Guirassy

Dass ein Stürmer an seiner Torausbeute gemessen wird, ist keine Neuigkeit. Auch Serhou Guirassy bekam das in den vergangenen Wochen zu spüren, als es für Borussia Dortmund nicht so gut lief. Gegen Union Berlin (6:0) traf der Mittelstürmer viermal und ragte damit heraus. Es macht den Anschein, als sei der Knoten beim Guineer auch in der Bundesliga geplatzt. Zuvor war Guirassy wettbewerbsübergreifend drei Spiele in Folge ohne Tor geblieben.

