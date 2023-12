Spielertyp Messi: Bayer an Offensivtalent Bardghji dran

Der FC Kopenhagen brachte sich vergangene Woche in eine optimale Ausgangslage. Mit dem 0:0-Unentschieden gegen den FC Bayern haben es die Dänen am letzten Spieltag gegen Galatasaray selbst in der Hand, in der Champions League zu überwintern. Ein Talent, das in Kopenhagen groß aufspielt, ist der 18-jährige Roony Bardghji.

Das bleibt auch der europäischen Elite nicht verborgen. Laut Fabrizio Romano haben zahlreiche Topklubs die Fühler nach dem offensiven Flügelspieler ausgestreckt. Neben Juventus Turin sollen auch Bayer Leverkusen, der FC Barcelona sowie der FC Chelsea Scouts ausgesandt haben, um den schwedischen U-Nationalspieler zu beobachten.

In dieser Spielzeit ist Bardghji der finale Durchbruch beim dänischen Meister gelungen. Wettbewerbsübergreifend stehen in 28 Einsätzen elf Tore auf dem Konto des gebürtigen Syrers. Vertraglich ist der Linksfuß, der mit seinem tiefen Körperschwerpunkt und seinen flinken Bewegungen an Weltstar Lionel Messi erinnert, nur noch bis 2025 an die Hauptstädter gebunden, der nächste Karriereschritt könnte dementsprechend zeitnah erfolgen.