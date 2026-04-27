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Bundesliga

Bedient sich Bayer bei Real?

von Julian Jasch - Quelle: Matteo Moretto
Jesús Fortea im Zweikampft @Maxppp

Bayer Leverkusen gehört offenbar zu den Bundesligisten, die sich mit Jesús Fortea (19) beschäftigen. Neben dem Werksklub haben sich laut Matteo Moretto auch Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Como 1907 nach dem Rechtsverteidiger von Real Madrid erkundigt. Eine Entscheidung sei aber noch nicht getroffen.

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Bereits im vergangenen Jahr sickerte durch, dass deutsche Klubs auf den spanischen U20-Nationalspieler aufmerksam geworden sind. Auf sein Debüt für die Königlichen muss Fortea noch warten, sein Potenzial hat sich europaweit aber bereits herumgesprochen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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