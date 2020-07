BVB-Gerücht um Barças Emerson

Borussia Dortmund zeigt offenbar Interesse an Rechtsverteidiger Emerson, der noch bis 2021 vom FC Barcelona an Betis Sevilla verliehen ist. Der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge zieht es Barça durchaus in Erwägung, die Leihe gegen eine Gebühr von neun Millionen Euro abzubrechen, um über einen lukrativen Verkauf des brasilianischen Nationalspielers zu verhandeln.

Neben dem BVB seien auch die englischen Vertreter Tottenham Hotspur, FC Everton und Newcastle United am offensivstarken Emerson dran. Zudem wurde in den vergangenen Monaten das Interesse von Bayer Leverkusen publik, das händeringend nach Verstärkung für die rechte Abwehrseite sucht. Noch ist aber völlig offen, wo Emersons Zukunft tatsächlich liegen wird.

