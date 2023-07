Güler-Schock bei Real: Halbes Jahr ohne Kaderplatz?

Arda Güler hat das Trainingscamp von Real Madrid in den USA vorzeitig verlassen. Der Neuzugang ist in die spanische Hauptstadt zurückgekehrt, um sich dort behandeln zu lassen. Die niederschmetternde Diagnose lautet: Innenmeniskus-Schaden im rechten Knie. Eine Verletzung, die nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist.

Die entscheidende Frage ist nun, ob sich Güler konservativ behandeln lässt oder ob eine Operation durchgeführt wird. Für die erste Variante spricht eine kürzere Ausfallzeit von rund drei Monaten. Bei einer OP wäre der 18-Jährige wohl mindestens fünf Monate raus. Erfahrungsgemäß ist das Risiko einer neuerlichen Verletzung nach einer Operation aber geringer.

Verkompliziert wird der Fall noch dadurch, dass der offensive Mittelfeldspieler noch nicht komplett ausgewachsen ist. Entsprechend unterschiedliche Ansichten gibt es bezüglich der besten Therapie. Und die Real-Bosse müssen noch eine andere Entscheidung treffen.

Januar-Neuzugang?

Denn laut der ‚Mundo Deportivo‘ steht die Überlegung im Raum, Güler vorerst nicht für den Spielbetrieb zu melden. Wenn der Neuzugang erst im Januar offiziell eingeschrieben wird, würde dies für den aktuellen Transfersommer Budget auf der Gehaltsliste freimachen. Denn der von der spanischen Liga vorgeschriebene Salary-Cap betrifft nur Spieler, die auch angemeldet sind.

In den ersten Einheiten mit seinen neuen Teamkollegen hatte Güler deutlich gemacht, dass er von Beginn an ein ernstzunehmender Konkurrent sein wird. Nun muss sich der türkische Nationalspieler noch einige Monate gedulden, bis er sein Können zeigen kann. Zunächst steht nun eine richtungsweise Entscheidung der Ärzte in Gülers noch so junger Karriere an.