City verpflichtet Toptalent Metinho

Manchester City hat sich das nächste brasilianische Toptalent gesichert. Wie Fluminense Rio de Janeiro offiziell bestätigt, wechselt der 18-jährige Metinho zu den Skyblues. Der zentrale Mittelfeldspieler kam bisher für das U23-Team von Fluminense zum Einsatz. Auf sein Profidebüt wartet der Rechtsfuß noch.

Dieses wird Metinho aller Voraussicht nach in Europa geben – jedoch nicht in Manchester. Wie der Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, soll der Brasilianer zunächst an einen Partnerverein von City verliehen werden. Favorit auf die Leihe ist der französische Zweitligist ES Troyes AC.