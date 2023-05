Neuer Sechser: Mainz plant Angebot für Morita

Die Sechser-Suche des 1. FSV Mainz 05 läuft auf Hochtouren. Nachdem bereits die Namen Eric Smith (26/FC St. Pauli) und Skelly Alvero (21/FC Sochaux) am Bruchweg diskutiert worden sein sollen, bringt die ‚Record‘ nun einen weiteren Kandidaten ins Spiel.

Einem Bericht der portugiesischen Tageszeitung zufolge beschäftigen sich die 05er auch mit Hidemasa Morita von Sporting Lissabon. Mehr noch: Es sei wahrscheinlich, dass der Bundesligist zeitnah ein Angebot für 28-Jährigen hinterlegt. Zunächst wolle der Klub um Trainer Bo Svensson aber die endgültige Saison-Platzierung abwarten.

Dessen ungeachtet seien die Mainzer Scouts von dem Japaner „begeistert“ und sollen ihn sowohl auf Vereinsebene als auch bei Spielen der Nationalmannschaft regelmäßig beobachtet haben. Ein Transfer des Rechtsfußes könnte jedoch ein schwierigres Unterfangen werden.

Teure Ausstiegsklausel

Im Kontrakt des 23-fachen Nationalspielers befindet sich eine 45 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel. Sollten die Mainzer nicht gerade einen Goldesel am Bruchweg versteckt haben, müssen sich die Verantwortlichen beider Klubs an den Verhandlungstisch setzen.

Was sich Sporting in Sachen Ablöse vorstellt, bleibt offen. Der ‚Record‘ zufolge könnte der Klub zum Verkaufen einiger Spieler gezwungen sein, sollte die Qualifikation für die Champions League verpasst werden. Derzeit rangiert der Traditionsklub auf dem vierten Platz, liegt bei drei verbleibenden Spielen vier Punkte hinter dem drittplatzierten Sporting Braga.

Ob sich die Portugiesen in diesem Fall von Morita trennen, sei allerdings fraglich. Der Abräumer besitzt in Lissabon noch einen Kontrakt bis 2026. In der laufenden Spielzeit stand er für die Löwen bereits 38 Mal auf dem Rasen und war an starken zehn Treffern direkt beteiligt (sechs Tore, vier Vorlagen).