Barças verzweifelte Tausch-Idee

Der FC Barcelona lässt nichts unversucht, Yannick Carrasco (29) im Sommer von Atlético Madrid zu verpflichten. Wie ‚Cadena SER‘ berichtet, bieten die Katalanen Ferran Torres (23) im Tausch für den belgischen Flügelspieler an. Der Hintergrund: Barça besitzt seit dem Transfer von Memphis Depay (29) im vergangenen Winter zu den Rojiblancos eine Kaufoption für Carrasco in Höhe von 20 Millionen Euro. Diese Summe könne man sich allerdings nicht leisten, weil alle verfügbaren finanziellen Ressourcen in die Rückholaktion von Lionel Messi (35/Paris St. Germain) investiert werden sollen.

Die Antwort aus der spanischen Hauptstadt sei ohnehin negativ ausfallen. In Madrid bestehe kein Interesse daran, Torres in ein potenzielles Tauschgeschäft einzubinden. Obwohl Carrasco und die Blaugrana laut dem Radiosender noch immer in Kontakt stehen, ist ein Transfer damit in weite Ferne gerückt.

