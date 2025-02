Überraschung: Neuer Innenverteidiger für Stuttgart

Im Rahmen der Berichterstattung zum bevorstehenden Abgang von Anthony Rouault (23) zu Stade Rennes wurde stets angemerkt, dass der VfB Stuttgart den Franzosen nur dann ziehen lässt, wenn ein adäquater Ersatz verpflichtet werden kann.

Laut Fabrizio Romano ist den Verantwortlichen der Schwaben dies nun in Form von Luca Jaquez gelungen. Der 21-jährige Schweizer vom FC Luzern steht dem Bericht zufolge vor einem Wechsel zum Bundesliga-Klub aus Baden-Württemberg. Derzeit sollen die notwendigen Dokumente vorbereitet werden, um den Transfer noch bis zum Ende der Transferperiode am morgigen Montag abzuschließen.

Jaquez ist Stammkraft in Luzern und noch bis 2028 gebunden. Dementsprechend müssen die VfB-Bosse eine Ablöse in die Schweiz überweisen. Vor einigen Tagen wurde der Abwehrspieler auch mit Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht.