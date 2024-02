Hertha verleiht Nsona

Hertha BSC verleiht Kélian Nsona in die Slowakei an MSK Zilina. Bis zum Saisonende soll der 21-jährige Außenstürmer für den Erstliga-Zweiten und neunfachen Meister auflaufen. In Berlin steht Nsona noch bis 2026 unter Vertrag. Der Franzose kam in dieser Saison sechsmal für Herthas Regionalliga-Team zum Einsatz.

Sportdirektor Benjamin Weber erklärt: „Kélian hatte in seiner Zeit bei uns immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen, hat aber nie aufgegeben und sich immer wieder zurückgekämpft. Wir sind froh, dass er nun seit September gesund ist. Jetzt möchten wir ihm Spielpraxis auf möglichst höchstem Niveau verschaffen.“