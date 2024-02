City-Juwel Bobb vor Verlängerung

Manchester City wird Oscar Bobb zeitnah mit einem neuen Arbeitspapier ausstatten. Der ‚Daily Mail‘ zufolge winkt dem 20-jährigen Offensivmann ein langfristiges Vertragsverhältnis. Der aktuelle Kontrakt des Youngsters ist noch bis 2026 datiert.

In der aktuellen Saison gelang Bobb der Durchbruch bei den Skyblues. Gegen Newcastle United erzielte der norwegische Nationalspieler sogar den späten 3:2-Siegtreffer. Pep Guardiola höchstpersönlich soll von Bobbs Leistungen begeistert sein, belohnte ihn am vergangenen Spieltag gegen den FC Brentford (1:0) mit einem Platz in der Anfangsformation.