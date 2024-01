Wolfsburg-Keeper vor dem Abflug

Philipp Schulze soll anderorts Spielpraxis sammeln. Nach Informationen des ‚kicker‘ wird der Torhüter bis zum Ende der Saison vom VfL Wolfsburg an den Halleschen FC verliehen. Der 20-Jährige reise am heutigen Montag ins Trainingslager des Drittligisten in der Türkei.

Schulze war bis zuletzt nominell die Nummer drei bei den Wölfen hinter Stammkeeper Koen Casteels (31), der dem Bundesligisten im Sommer den Rücken kehren wird, und Routinier Pavao Pervan, der jüngst seinen Kontrakt um eine weitere Spielzeit verlängert hat. In Halle steht Schulze der Abstiegskampf bevor: Aktuell befindet sich der Klub auf Platz 17 in Liga drei.