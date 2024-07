Erste Einigung im Kanté-Poker

West Ham United kommt einer Verpflichtung von Abräumer N’Golo Kanté immer näher. ‚The Athletic‘ zufolge haben sich die Hammers inzwischen mit dem französischen EM-Fahrer auf die Konditionen einer Zusammenarbeit verständigt. Zwei von drei Parteien sind damit klar – jetzt fehlt noch Al Ittihad.

Kantés saudi-arabischer Arbeitgeber soll West Hams Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro Ablöse abgelehnt haben und sperrt sich noch gegen einen Deal. Für eine Rückkehr in die Premier League braucht es also noch Verhandlungsarbeit. Lange Jahre spielte der defensive Mittelfeldspieler in England bei Leicester City und dem FC Chelsea und könnte nach einem Jahr in Saudi-Arabien wieder in London aufschlagen.