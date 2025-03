107 Millionen für Fernandes | Mbappé zieht mit CR7 gleich

Irres Bruno-Gerücht

Seit mehr als fünf Jahren läuft Bruno Fernandes inzwischen für Manchester United auf. Saison für Saison gehört der portugiesische Zehner im Old Trafford zu den wenigen Konstanten. Dennoch hat der 30-Jährige bislang nicht an einen Abschied gedacht. Ob das auch im Sommer angesichts der erneut katastrophalen Spielzeit der Red Devils der Fall sein wird?

Ein lukrativer neuer Arbeitgeber steht angeblich schon bereit: Laut dem ‚Daily Star‘ möchte Real Madrid den 78-fachen Nationalspieler im Anschluss an die Saison unbedingt an Bord holen. Zwei Jahre vor Vertragsende wird eine Ablöse von umgerechnet knapp 107 Millionen Euro genannt. Nicht unwahrscheinlich, dass sich das englische Boulevardblatt da ein wenig zu weit aus dem Fenster gelehnt hat.

Mbappé erlöst Real

Apropos Real. Die Königlichen entgingen am gestrigen Samstag denkbar knapp einer Blamage: Dank eines Doppelpacks von Kylian Mbappé (26) konnte man aber doch noch drei Punkte gegen Abstiegskandidat CD Leganés einfahren.

Somit steht der französische Angreifer nun bei 33 Treffern in seiner Debüt-Saison beim La Liga-Schwergewicht – genauso viele Tore hatte einst Cristiano Ronaldo (40/Al Nassr) in seiner ersten Spielzeit für die Galaktischen erzielt. Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass Mbappé den dreimaligen Weltfußballer zumindest in dieser Statistik überholt.