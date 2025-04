Bayern gegen Europas Elite: 45 Millionen für neuen Verteidiger?

Beim FC Bayern drückt seit einiger Zeit vor allem in der Defensive der Schuh. Zum einen passen die Leistungen der Stammkräfte nicht immer, zum anderen müssen diese auch immer wieder verletzungsbedingt aussetzen. Während zeitgleich über große Transfers von Offensivspielern wie Florian Wirtz (21) gemutmaßt wird, beschäftigt man sich an der Säbener Straße auch mit Verstärkungen für den Abwehrverbund.

Ein Name, der jetzt mit dem Rekordmeister in der Verbindung gebracht wird: Mario Gila. Laut ‚CaughOffside‘ gehören die Münchner zu einer Reihe von Topklubs, die sich mit dem spanischen Innenverteidiger von Lazio Rom beschäftigen. Der 24-Jährige steht bei den Laziali noch bis 2027 unter Vertrag. Im Sommer könnte Rom mit einem Verkauf ordentlich abkassieren.

Hohe Ablöse – Real mit Ass im Ärmel

Dem Bericht zufolge soll sich die potenzielle Ablöse für Gila bei 40 bis 45 Millionen Euro einpendeln. Der 1,85 Meter große Rechtsfuß würde dadurch in eine Riege mit Christian Vieri, Pavel Nedved und Juan Sebastián Verón aufsteigen, die allesamt für ähnlich viel Geld von Lazio zu Topklubs gewechselt waren. Dass die starken Leistungen von Gila ihn in diese Sphären katapultiert haben, ist natürlich der gesamten europäischen Fußballelite nicht entgangen.

So nennt das englische Newsportal neben den Bayern auch Manchester City, Tottenham Hotspur, Paris St. Germain und Real Madrid als mögliche Abnehmer. Von Real aus machte sich Gila erst 2022 auf nach Italien. Die Madrilenen verkauften den Abwehrspieler für sechs Millionen Euro, sicherten sich dabei noch eine Weiterverkaufsbeteiligung über 50 Prozent. Sollte Real aufs Gaspedal drücken, könnte sich diese Klausel am Ende als Zünglein an der Waage herausstellen.

Ein Angebot eines Klubs liegt momentan nicht vor. Die Bayern werden auf der zentralen Abwehrposition womöglich aktiv werden. Insbesondere dann, wenn Min-jae Kim (28) den Verein verlässt. Nach FT-Informationen beschäftigen sich der FC Chelsea und Newcastle United mit dem Südkoreaner. Sollte sich ein Transfer realisieren, wäre wohl auch genügend Geld für einen Gila-Transfer auf dem Konto der Bayern.