25-Millionen-Offerte: Hincapié in die Premier League?

Verlässt Piero Hincapié die Bundesliga noch in diesem Monat? Wenn es nach Antonio Conte geht, wäre das die Wunschvorstellung. Der Coach von Tottenham Hotspur will den Abwehrspieler in seine Mannschaft holen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Spurs nun ein erstes mündliches Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro bei Bayer Leverkusen eingereicht.

Viel Aussicht auf Erfolg hat diese Offerte aber wohl nicht. Hincapié ist noch bis 2026 an die Werkself gebunden, Verkaufsdruck herrscht in Leverkusen also nicht. Darum würde man dem 21-Jährigen nur dann die Freigabe erteilen, wenn ein unmoralisches Angebot eingeht. Tottenham müsste also wohl noch einmal kräftig erhöhen, um eine Chance zu haben.

Neben den Spurs hat auch der FC Chelsea den Ecuadorianer auf dem Zettel. Bei Bayer gehört Hincapié, der sowohl in der Innenverteidigung als auch links hinten zum Einsatz kommen kann, meist zur Startelf. In der aktuellen Saison stand er bereits 20 Mal für Leverkusen auf dem Rasen.