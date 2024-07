Hannover schlägt Millionen-Offerte aus

Birmingham City beißt sich an Hannover 96 die Zähne aus. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der englische Drittligist bei den Niedersachsen ein Angebot für Innenverteidiger Phil Neumann eingereicht, die Offerte in Höhe von vier Millionen Euro plus etwaige Zuschläge soll aber postwendend abgelehnt worden sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dabei steht Neumann nur noch bis kommenden Sommer bei den 96ern unter Vertrag. Zudem soll sich der 27-Jährige bereits mündlich mit Birmingham auf eine Zusammenarbeit verständigt haben. Bekommt der Stammspieler doch noch seinen Willen? ‚Sky‘ zufolge wird ein Verkauf aktuell jedenfalls kategorisch ausgeschlossen.