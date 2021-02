Barça vs. PSG: Der Zoff eskaliert

Unvergessen das Duell in der Saison 2016/17. Paris St. Germain hatte das Hinspiel vor heimischem Publikum mit 4:0 gewonnen. Drei Wochen später beim Rückspiel im Camp Nou überrannte der FC Barcelona die Franzosen dann aber und zog mit einem 6:1 doch noch in die nächste Runde ein. Über PSG lachte damals die ganze Welt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wenige Monate später schoss Paris dann aber zurück und ließ Barça alt aussehen, als man die Ausstiegsklausel von Neymar zog und den Brasilianer für 222 Millionen Euro überraschend in den Prinzenpark locken konnte. Im Anschluss hatten sich die Gemüter etwas beruhigt, doch seit einigen Wochen knirscht es wieder ganz gewaltig. Und dieses Mal geht es um Lionel Messi – Barcelonas Wunderkind und Vereinsikone. Da verstehen die stolzen Katalanen keinen Spaß.

Erst erklärte Neymar, dass er ab der kommenden Saison wieder mit Messi in einem Team spielen will. Anschließend machte PSG-Sportdirektor Leonardo dem Argentinier den Hof, als er öffentlich kundtat: „Große Spieler wie Messi sind immer auf unserer Liste. Wir sitzen am großen Tisch mit den vielen Interessenten in dieser Sache. Tatsächlich haben wir noch nicht Platz genommen, aber unser Platz ist reserviert.“

Koeman hat genug

Nationalmannschaftskollege und Kumpel Ángel Di María goss nun weiteres Öl ins Feuer. „Die Chancen stehen gut“, dass Messi im Sommer in Paris landen werde, so der argentinische Linksfuß. In Barcelona will man die ständigen Einmischungen nun nicht mehr hinnehmen.

Nach dem spektakulären 5:3 n.V. im Pokal gegen Granada am gestrigen Abend platzte Trainer Ronald Koeman die Hutschnur. „Das ist respektlos“, schimpfte der Niederländer in Richtung PSG. Koeman unterstellt dem französischen Serienmeister niedere Beweggründe für die jüngsten Aussagen: „Man kann das einmal aus Versehen machen. Aber es sieht eher so aus, als wollten sie das anstehende Spiel aufheizen. Messi ist immer noch ein Barça-Spieler.“

Wie lange das noch so bleiben wird, steht in den Sternen. Sowohl sportlich als auch finanziell ist vieles ungewiss beim FC Barcelona. PSG lauert auf seine Chance und wird keine Rücksicht auf den Rivalen nehmen. Weder in Sachen Messi noch beim Champions League-Duell in knapp zwei Wochen.