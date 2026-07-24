Guardiola-Entscheidung gefallen

Pep Guardiola wird nicht italienischer Nationaltrainer. Das berichtet die ‚Gazzetta dello Sport‘. In der vergangenen Nacht hat der 55-Jährige dem neuen Teamchef Paolo Maldini abgesagt und erklärt: „Danke, ich fühle mich geehrt, aber im Moment bin ich noch nicht bereit.“ Guardiola möchte erst einmal eine Pause einlegen und nicht direkt ein langfristiges Projekt von „acht oder zehn Jahren“ angehen, wie es Maldini ihm skizziert hatte.

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Der italienische Verband hatte beim Spanier, der seit Ende Juni ohne Anstellung ist, angefragt und mehrere Gespräche mit dem ehemaligen Coach von Manchester City geführt. Dieser soll dem Vernehmen nach ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro gefordert haben – und damit doppelt so viel wie geboten wurde. Weitere Kandidaten für den Job sind laut Medienberichten Carlo Ancelotti, Andrea Pirlo, Roberto Mancini, Antonio Conte und Stefano Pioli.