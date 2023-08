Norwich-Abschied: Rashica auf dem Weg nach Istanbul

Milot Rashica strebt nach seiner Leihe bei Galatasaray ein dauerhaftes Engagement in der Süper Lig an. Wie ‚Sports Digitale‘ berichtet, befindet sich der Offensivspieler auf dem Weg nach Istanbul, um mit Besiktas Gespräche über einen Transfer zu führen. Aktuell steht der 27-jährige Ex-Bremer noch bei Norwich City bis 2025 unter Vertrag.

Bei Galatasaray gab Rashica in der vergangenen Saison mit sechs Treffern und sieben Assists ein ordentliches Bewerbungsschreiben in der Türkei ab. Für Norwich ist der Rechtsfuß nach zwei Jahren Championship-Zugehörigkeit zu teuer. 2021 war Rashica für elf Millionen Euro vom SV Werder Bremen zu den Canaries gewechselt. In 40 Pflichtspielen sprangen aber magere zwei Treffer und drei Assists raus.